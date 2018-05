Transcripción de la entrevista de Cubinitos Bakery (Raquel)- Julia Tempesta, Pauline Choquet y Yisbell Marrero

Transcripción de la entrevista de Cubinitos Bakery

Julia: Que es este negocio y que es la historia del negocio… (or)…

Trabajadora de Cubinitos Bakery: Este negocio se llama “Cubinitos Bakery” es una panaderia. Este no se la historia nada de eso porque no soy la duena. Soy una empleada.

Julia: Si, si …

Trabajadora de Cubinitos Bakery: Aha, Aha

Julia: Y cuanto tiempo estas en Hartford area?

Trabajadora de Cubinitos Bakery: (Laughs) Esto aqui se lleva muchos anos… esta panaderia se lleva muchos anos. Mhmm, but no se de si… no se nada (laughs)

Julia: No esta bien. Que te gusta sobre esta area en la ciudad de Hartford y la communidad?

Trabajadora de Cubinitos Bakery: Si. Es muy buena… Hartford. Si yeah la communidad tambien es buena. A veces piensa a otras personas que Hartford, La Park Street es mala, pero nooo. La area es tranquilito y las personas ayudan.

Julia: Bueno (Laughs)

Pauline: Cuantos anos vivia en Hartford?

Trabajadora de Cubinitos Bakery: Yo no vivo. Vivo aqui para cuatro anos.

Julia: Oh bueno.

Pauline: Y antes?

Trabajadora de Cubinitos Bakery: En Puerto Rico.

Julia: (Laughs)

Pauline: Y que lugar en Puerto Rico?

Trabajadora de Cubinitos Bakery: En Aguas Buenas.

Julia: Ah okay bueno (Laughs)

Pauline: Y porque fuiste a Hartford?

Trabajadora de Cubinitos Bakery: Porque viene a Hartford? Para trabajar, tengo dos hijos, soy una madre soltera para buscar mas beneficios para mis hijos. (Laughs)

Julia: Muchas gracias!

Paulinne: Gracias!

Trabajadora de Cubinitos Bakery: Tengas una bonita dia!